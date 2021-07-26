Известный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого поддержал Андрей Данилко на нацотборе Евровидения, рассказал о жизни после Atlas Weeken

Как пишет Politeka.net, MELOVIN является популярным украинским исполнителем. Константин пытался попасть на Евровидение, но проиграл в финальной части. Недавно молодой человек выступил на Atlas Weekend, где сделал каминг-аут, поцеловавшись с другим мужчиной.

На новом видео "Звездного пути"" Константин признался, что после этого у него появились проблемы.



"Меня обидело только одно, когда масс-медиа начали писать что это хайп. Вот это меня обидело. Ребят, какой хайп? На чем хайпить, простите? На своей ориентации? Нет. Мне было очень важно, а таких людей было много в директе, чтобы они могли сознательно сделать этот шаг. Своим родителям рассказать, друзьям - не бояться. Потому что в моем окружении есть люди, их мало, но которые боятся этого. Боятся сказать и поговорить с родителями. Бояться сказать друзьям. Боятся всего. Например, у меня была такая ситуация, недавно на концерте, когда двое охранников отказались работать со мной, потому что я признался миру, что я бисексуал. Очень много было не хейта, а угроз в директе: "Я тебя порежу". Но меня такое не пугает совсем", - сказал MELOVIN в видео.



"MELOVINу начали угрожать после его публичного каминг-аута.

Певец признался, что сделал это не ради хайпа. Скорее для того, чтобы люди не боялись рассказывать своим родным и близким о своей сексуальной ориентации. Однако его поступок повлек за собой волну хейта и даже отказов работать с артистом.

Делитесь мнением комментариях", - написали под роликом.

Фанаты посмотрели ролик более 10 тысяч раз и написали комментарии:

"Зазвездился", "Смело, горжусь, лучший", "Да, с мужчинами в стране нынче напряженка", "Надеюсь каминг-аут Melovin послужит стимулом для людей не бояться быть собой, не бояться быть непонятым и осужденным обществом. Это было смело, ярко и очень важно. Горжусь им!".

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