Украинский исполнитель MELOVIN, который был фаворитом Андрея Данилко во время Нацотбора к Евровидению, поделился с поклонниками новым видео

Как пишет Politeka.net украинский певец MELOVIN, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор" часто радует поклонников интересным контентом в своем Instagram. Так, на этот раз 24 летний Костя Бочаров (настоящее имя артиста) опубликовал новое видео с концерта.

"Dark prince" подписал публикацию певец. На видео MELOVIN одет в черный наряд и черные очки. На лице у артиста черный грим.

Поклонницы MELOVIN оценили новую публикацию кумира и написали много комментариев.

"С такими глазами как у тебя можно запросто управлять миром) Доброе утро, мой король 🖤 ", " Момент, такой... эмоциональный, я бы сказала даже интимный, открыть нам свои глаза. Ух! Прекрасный 🖤 ", "этот концерт надолго в сердечке ❤️ "," Властелин толпы 🖤 , ты когда так смотришь, я на тебя хату переписать готова 😂 ", "Когда я увидела этот взляд вживую - чуть сознания не потеряла ❤️", - пишут поклонницы.

Ранее Politeka писала, что MELOVIN после поцелуя с мужем встревожил признанием о своем состоянии: "Это старость?".

Напомним, что фаворит Данилко MELOVIN раззадорил украинок кадрами с репетиции: "Ох, будет жарко".

А еще Politeka сообщала, что фаворит Данилко MELOVIN устроил жару в бассейне без лишней одежды: "опять дразнишься?".