Український співак MELOVIN, якого підтримав Андрій Данилко на національному відборі Євробачення, показав, як проходить репетиції

Як пише Politeka.net, 24-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) є популярним українським виконавцем. Нещодавно на Atlas Weekend 2021 зірка зробив камінг-аут, усвідомивши свою свою потяг до чоловіків і жінок. Зараз співак активно веде соціальні мережі, ділячись з фанатами найцікавішим.

На новому відео Костянтин показав, як проходить репетиція з командою. Молодий чоловік був у шортах, футболці та окулярах, а в руці тримав мікрофон.

"Bang!

Вже через 2 дні - 25 липня ми нарешті зустрінемося на великому концерті на честь 5-річчя проекту! Київ! Арт Причал-20: 00", - написав співак.

Фанати подивилися ролик більше 7 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже хвилююся перед цим концертом. Може тому, що чекаю його вже півроку. Може тому, що відвикла від великих нормальних сольников з Березня 20-го...", "те почуття, коли витратила всі гроші на лазерну корекцію зору, щоб хоч коли-небудь побачити чітко Мела. А тепер немає грошей на квиток", "всередині ураган від однієї думки, що концерт вже післязавтра", "Ох, буде гаряче".

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