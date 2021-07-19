Популярний український співак MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, розбурхав прихильниць по-літньому жарким фото в басейні

Нещодавно 24-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) наробив шуму на всю країну, зробивши камінг-аут як бісексуал прямо зі сцени фестивалю Atlas Weekend. З тих пір пристрасті навколо нього трохи вщухли і зараз життя артиста повернулася в колишнє русло. Поки MELOVIN відпочиває, проте після його нового посту в Instagram фанати запідозрили, що співак готується випустити нову пісню. Про це пише Politeka.net.

Так, MELOVIN поділився новим спекотним знімком. На ньому артист плаває в басейні, демонструючи свої оголені плечі в татуюваннях. Костянтин сперся об бортик басейну і однією рукою поправляє волосся, пристрасно дивлячись в камеру.

"Ти хочеш мене як...", - підписав фото співак англійською мовою.

Його шанувальники тут же припустили, що це рядок з його нової пісні.

"Красень. Здається мені, що це текст нової пісні, так що soon", "Пов: коли батьки РЕАЛЬНО постаралися", "десь ти начебто говорив, що плануєш пісню влітку, може це натяк?", "Знову дразнишься?", "З якого модельного агентства?", "ти такий гарячий жарко мені стало ще більше", - пишуть люди.

Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN влаштував шоу в басейні, хвалившись відмінною формою.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN зважився на нове визнання після скандального камінг-ауту.

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