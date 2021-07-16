Український виконавець MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, влаштував шоу для прихильниць
Як пише Politeka.net, артист вирішив відпочити від роботи і провести час на приватному пляжі з басейном. Він влаштував шоу, пройшовшись під штучним водоспадом.
"Там, де занадто добре, щоб бути правдою!",- підписав фото артист.
У коментарях його шанувальники буквально втратили дар мови.
Ані Лорак, яка переїхала в Росію, несподівано повернулася до Києва і заспівала українською: "Позитив!"
Нові мовні норми набули чинності: кому загрожує штраф до 11 900 гривень
Життя молодої українки обірвалося в Польщі, їй було всього 21: деталі трагедії
Осадча дала урок, як з бридкого каченяти перетворитися на лебедя: кадри "до" і "після"
Обранець Мішиної Еллерт в одних плавках насмішив своїми спостереженнями на пляжі: "Браво"
"Занадто хороший, щоб бути правдою", «Ну все я помер, як же це кайфово», «бажаю відпочити і зарядитися по повній», «відмінного відпочинку», «зійшлися дві стихії», - пишуть користувачі Мережі.
Але цього артисту здалося мало і він зняв себе зблизька, прикусивши губу.
"Якщо в Чернігів-то сюди!) Арррр", - додав MELOVIN.
Шанувальники не змогли стримати емоції від побаченого.
"Правильно, мало нам вогню! Давай ще!", "Ай дограєшся, ми прямо зараз туди всім натовпом і нагрянемо!", "Ммм, як гаряче", - пишуть вони.
Нагадаємо, що MELOVIN став копією "коханця" Лободи: "на Тіля Ліндеманна схожий! Вау!".
А ще Politeka писала, що MELOVIN зважився на ще одне визнання після скандального камінг-ауту: "зараз я...".
Також Politeka повідомляла, що поцілунок MELOVINa з чоловіком вразив Філіпа Кіркорова: "вчинок справжній...".