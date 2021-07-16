Український виконавець MELOVIN, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору до Євробачення, влаштував шоу для прихильниць

Як пише Politeka.net, артист вирішив відпочити від роботи і провести час на приватному пляжі з басейном. Він влаштував шоу, пройшовшись під штучним водоспадом.

"Там, де занадто добре, щоб бути правдою!",- підписав фото артист.

У коментарях його шанувальники буквально втратили дар мови.

"Занадто хороший, щоб бути правдою", «Ну все я помер, як же це кайфово», «бажаю відпочити і зарядитися по повній», «відмінного відпочинку», «зійшлися дві стихії», - пишуть користувачі Мережі.

Але цього артисту здалося мало і він зняв себе зблизька, прикусивши губу.

"Якщо в Чернігів-то сюди!) Арррр", - додав MELOVIN.

Шанувальники не змогли стримати емоції від побаченого.

"Правильно, мало нам вогню! Давай ще!", "Ай дограєшся, ми прямо зараз туди всім натовпом і нагрянемо!", "Ммм, як гаряче", - пишуть вони.

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