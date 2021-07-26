Український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) здивував ноим зізнанням

MELOVIN, який нещодавно розбурхав громадськість тим, що під час виступу на сцені фестивалю Atlas Weekend поцілував дівчину і хлопця, звернувся до своїх шанувальників. Відеозвернення 24-річний артист опублікував на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Дуже коротко про мій стан зараз. Я вперше виспався перед концертом. Це старість? Або що то таке?" - сказав співак.

Зазначимо, 25 липня MELOVIN провів концерт на честь п'ятиріччя творчості проекту.

"Ми тебе теж любимо❤️ Дякую за офігенний концерт) ти сьогодні був шикарні", «ти зібрав навколо себе дійсно прекрасних людей 😍 🔥 ❤ вогонь, з твоїм п'ятиріччям, дитина❤ Я навіть не думала, що моя душа може так радіти, коли я бачу тебе щасливим, розпаленим, з полум'ям в очах і щирістю в кожному русі", "твій перший ювілей вийшов офігенним!!! Бажаю ще не один раз відсвяткувати ювілеї", - діляться враженнями шанувальники артиста.

Нагадаємо, фаворит Данилко MELOVIN розохотив українок кадрами з репетиції:"Ох, буде гаряче".

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