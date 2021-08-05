Мало кто знает настоящие имена MELOVIN'а, Милы Нитич, MamaRika и других звезд
Как пишет Politeka.net, на страничке "Звездный путь" появилась информация, как на самом деле зовут MELOVIN'а, Милу Нитич, MamaRika и других звезд.
Как оказалось, певицу Гайтана зовут Гайта-Лурдес Эссами. А вот MamaRika в настоящей жизни Анастасиия Кочетова. MELOVIN'а зовут Константин Бочаров, а Милу Нитич - Людмила Нитичук. Закрывает пятерку певица Lama - ее в жизни зовут Наталья Дзенькив.
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Думали, знаете о знаменитостях все? Делитесь в комментариях, о чьем псевдоним вы даже не догадывались", - написано было под публикацией.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А где Лама пропала? Такая крутая певица была, совсем не слышно её?!", "Крутая рубрика", "Друзья, Нитичук", "Ламу на Танці з зірками", " MELOVIN - люблю".
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