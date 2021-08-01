Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, поділилася хорошою і поганою новинами
Як передає Politeka.net, новий пост виконавиця присвятила своєму чоловікові Мохаммаду Захуру.
У шлюбі з британсько-українським підприємцем пакистанського походження співачка з 2003 року.
Пара виховує дочок Мірабеллу та Арабеллу, які народилися через 10 років з подружнього життя.
Внучка Софії Ротару насолоджується розкішним життям в Італії в обнімку з нареченим-мільйонером: "Слідуйте за мріями"
Еллерт після розлуки з Мішиною збентежив новим фото і словами: "Дивна порада від того, хто...."
Авто, в якому їхав екс-соліст Modern Talking з сином, повністю згоріло: "Відмовила педаль і…"
Суддя "Майстер Шеф" Хіменес-Браво показав українцям, в кого закохався: "Прийшов час познайомити вас трохи ближче"
48-річна Руслана на яхті заткнула за пояс Полякову і Гросу: "Сталевий прес тут тільки в однієї"
У своєму черговому пості в соцмережах Камалія зворушливо привітала чоловіка з днем народження.
"Дорогий наш Татусь, вітаємо! Я вдячна Богу, що подарував мені тебе! Я вдячна долі, що ти став моєю половинкою! Ти - найкращий у світі чоловік, найкращий у світі тато! Ти - наша опора, підтримка, захист. Ми тебе дуже-дуже сильно любимо", - написала співачка.
Також артистка зазначила, що її чоловік відзначати день народження не буде, тому що його сестра знаходиться в лікарні, де бореться з Ковідом.
"Прошу вас, помоліться про її здоров'я", - звернулася співачка до своїх шанувальників.
Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія притулилася до свого улюбленця, зворушивши мережу
А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України сама поділилася про інше джерело заробітку
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України Камалія засвітилася в свіжому образі поруч з молодим красенем