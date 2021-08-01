Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, поділилася хорошою і поганою новинами

Як передає Politeka.net, новий пост виконавиця присвятила своєму чоловікові Мохаммаду Захуру.

У шлюбі з британсько-українським підприємцем пакистанського походження співачка з 2003 року.

Пара виховує дочок Мірабеллу та Арабеллу, які народилися через 10 років з подружнього життя.

У своєму черговому пості в соцмережах Камалія зворушливо привітала чоловіка з днем народження.

"Дорогий наш Татусь, вітаємо! Я вдячна Богу, що подарував мені тебе! Я вдячна долі, що ти став моєю половинкою! Ти - найкращий у світі чоловік, найкращий у світі тато! Ти - наша опора, підтримка, захист. Ми тебе дуже-дуже сильно любимо", - написала співачка.

Також артистка зазначила, що її чоловік відзначати день народження не буде, тому що його сестра знаходиться в лікарні, де бореться з Ковідом.



"Прошу вас, помоліться про її здоров'я", - звернулася співачка до своїх шанувальників.



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