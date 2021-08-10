Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала дорогі розваги на курорті

Популярна співачка і ефектна артистка вирішила показати в Instagram, як проводить час в компанії близьких і щосили насолоджується відпусткою на дорогій яхті. У сонячну погоду зірка повеселилася на яхті разом з дітьми і близькою подругою.

Як виявилося, Камалія вирішила відпочити в компанії відомого українського дизайнера і співзасновника популярного бренду весільної моди. Разом з Олена Бернацькою артистка показала неймовірні пейзажі і засвітила фігуру в досить яскравому бікіні.

Відзначимо, раніше Камалія також показала, що з ними в компанії відпочиває і чоловік Олени, а також діти, які у всю вивчали неймовірну красу, що їх оточувала.

Нагадаємо, що Камалію називають найбагатшою українською співачкою, адже вона одружена з пакистанським мільярдером. Красуня стала переможницею "Міс Світу", а зараз займається творчістю і вихованням дочок.

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