Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, показала своїх дочок, що підросли

44-річна заслужена артистка України Камалія (справжнє ім'я Наталія Шмаренкова) щаслива в шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром вже майже 20 років. Пара виховує 7-річних дівчаток-близнят-Мірабеллу і Арабеллу. Нове відео зі своїми доньками співачка показала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз.

«Я не встигла помітити, як наші дівчата виросли. Як же цікаво спостерігати за їх дівочими штучками", - зазначила артистка.

"Дуже красиві дівчатка", "Красотулі", "красуні", "Боже, як дівчатка виросли!😍 Вже і губки фарбують!!!😍", "Які розкішні донечки", "лялечки", "Мамине щастя, татова гордість", "татові пора нервувати😂", - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія показала себе і чоловіка-мільярдера в національному одязі.

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