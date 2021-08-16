Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала своих подросших дочерей

44-летняя заслуженная артистка Украины Камалия (настоящее имя Наталья Шмаренкова) счастлива в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром уже почти 20 лет. Пара воспитывает 7-летних девочек-близняшек – Мирабеллу и Арабеллу. Новое видео со своими дочками певица показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз.

«Я не успела заметить, как наши девчонки выросли. Как же интересно наблюдать за их девичьими штучками», - отметила артистка.

«Очень красивые девочки», «Красотули», «Красотки», «Боже, как девочки выросли!😍 Уже и губки красят!!!😍», «Какие роскошные доченьки», «Куколки», «Мамино счастье, папина гордость», «Папе пора нервничать😂», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия показала себя и мужа-миллиардера в национальных одеждах.

Напомним, что 66-летний мужчина самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "выглядит лучше, чем я в 36".

A еще Politeka сообщала, что самая богатая певица Украины засветила развлечения с известной подружкой: «Как же приятно…»