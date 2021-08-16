Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, показала своих подросших дочерей
44-летняя заслуженная артистка Украины Камалия (настоящее имя Наталья Шмаренкова) счастлива в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром уже почти 20 лет. Пара воспитывает 7-летних девочек-близняшек – Мирабеллу и Арабеллу. Новое видео со своими дочками певица показала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз.
«Я не успела заметить, как наши девчонки выросли. Как же интересно наблюдать за их девичьими штучками», - отметила артистка.
«Очень красивые девочки», «Красотули», «Красотки», «Боже, как девочки выросли!😍 Уже и губки красят!!!😍», «Какие роскошные доченьки», «Куколки», «Мамино счастье, папина гордость», «Папе пора нервничать😂», - пишут в комментариях.
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