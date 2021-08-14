Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, поздравила любимого мужа с важной датой

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей заслуженной артистки Украины Камалией (настоящее имя Наталья Шмаренкова)

44-летняя певица счастлива в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром уже почти 20 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

14 августа Пакистан отмечает День независимости.

В связи с этим Камалия решила поздравить любимого мужа и его родственников с важной датой.

«Поздравляю любимого мужа, его родственников и всех пакистанцев с 75 годовщиной Независимости Исламской республики Пакистан», - написала артистка у себя в Инстаграм.

Поздравление она проиллюстрировала снимком с мужем-миллиардером. Супруги позируют в национальных одеждах.

На Камалии надето длинное желтое платье с интересной оборкой и декором, волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Мохаммад рядом с красавицей женой тоже блистает – на нем коричные брюки и оригинальный удлиненный пиджак.

В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям.

"Вы очень красивая пара,я желаю вам счастья! ❤️❤️❤️",

"Поздравляю",

"Очень красивая пара!🥰", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что самая богатая певица Украины удивила обращением из охваченной огнем Турции: "пожары нам...".

Напомним, что 66-летний мужчина самой богатой певицы Украины поразил друга Тины Кароль: "выглядит лучше, чем я в 36".

A еще Politeka сообщала, что печальная весть омрачила праздник в семье самой богатой певицы Украины Камалии: "пожалуйста, помолитесь".