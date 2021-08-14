Известная певица Камалия, которую называют самой богатой в Украине, поздравила любимого мужа с важной датой
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей заслуженной артистки Украины Камалией (настоящее имя Наталья Шмаренкова)
44-летняя певица счастлива в браке с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром уже почти 20 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.
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В связи с этим Камалия решила поздравить любимого мужа и его родственников с важной датой.
«Поздравляю любимого мужа, его родственников и всех пакистанцев с 75 годовщиной Независимости Исламской республики Пакистан», - написала артистка у себя в Инстаграм.
Поздравление она проиллюстрировала снимком с мужем-миллиардером. Супруги позируют в национальных одеждах.
На Камалии надето длинное желтое платье с интересной оборкой и декором, волосы певицы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Мохаммад рядом с красавицей женой тоже блистает – на нем коричные брюки и оригинальный удлиненный пиджак.
В комментариях поклонники присоединились к поздравлениям.
"Вы очень красивая пара,я желаю вам счастья! ❤️❤️❤️",
"Поздравляю",
"Очень красивая пара!🥰", - пишут в сети.
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