Відома співачка Камалія, яку називають найбагатшою в Україні, привітала коханого чоловіка з важливою датою
Завжди приємно спостерігати за щасливими парами. Наприклад, за родиною заслуженої артистки України Камалією (справжнє ім'я Наталія Шмаренкова)
44-річна співачка щаслива в шлюбі з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром вже майже 20 років. І, судячи з усього, їх почуття один до одного з кожним роком стають тільки міцнішими.
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У зв'язку з цим Камалія вирішила привітати коханого чоловіка і його родичів з важливою датою.
"Вітаю коханого чоловіка, його родичів і всіх пакистанців з 75 річницею Незалежності Ісламської Республіки Пакистан», - написала артистка у себе в Instagram.
Привітання вона проілюструвала знімком з чоловіком-мільярдером. Подружжя позує в національному одязі.
На Камалії надіто довге жовте плаття з цікавою оборкою і декором, волосся співачки акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Мохаммад поруч з красунею дружиною теж блищить-на ньому коричні штани і оригінальний подовжений піджак.
У коментарях шанувальники приєдналися до привітань.
"Ви дуже красива пара, Я бажаю вам щастя! ❤️❤️❤️",
"Вітати",
"Дуже красива пара!🥰 ",- пишуть в мережі.
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