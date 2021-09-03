Известная украинская певица Камалия, которую считают самой богатой в Украине, анонсировала выход новой песни

Как пишет Politeka.net, 44-летняя заслуженная артистка Украины Наталья Шмаренкова, которая сделала успешную карьеру под псевдонимом Камалия, в 2003 году вышла замуж за пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабелла.

В своем Instagram певица часто публикует фотографии с мужем и дочерьми, а также рассказывает о личной и профессиональной жизни. На этот раз Камалия анонсировала выход ее новой песни "You Gimme Lovin’"!.

"Уже совсем скоро состоится мировая премьера" You Gimme Lovin '"!",- написала самая богатая певица Украины.

В комментариях поклонники написали, что очень ждут премьеру и сделали Камалии комплименты.

"Ну очень красивая!!!!! ❤️🔥 ", "Очень красиво!!!!", " Жду❤️", "Ждем премьеру ❤️", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что самая богатая певица Украины показала мужа-миллиардера и дочерей, испачканных в грязи: "Из какого племени?".

Напомним, что самая богатая певица Украины удивила кадрами с младенцем на руках: "Я в четвертый раз...".

A еще Politeka сообщала, что самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню Независимости, звезда не выдержала: "Мужчина здесь ни к чему!".