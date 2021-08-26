Українська співачка Камалія, яка є дружиною мільйонера Мохаммада Захура, несподівано потрапила в скандал

Як передає Politeka.net, на День Незалежності України артистка виступила у своєму рідному місті Чернігові. У себе в Instagram зірка опублікувала репортаж про подію.

"Я була щаслива саме в день тридцятиріччя Незалежності України виступати на площі перед своїми земляками в місті Чернігів, подарувати їм частинку свого серця. І дощ нам був не перешкода. Дякую вам, земляки, за емоції, підтримку, тепло! Дуже вас люблю", - підписала відео зірка.

У коментарях під постом зазначили, що після концерту поповзли чутки про те, що чоловік Камалії проплатив цей концерт.

"Дуже добре виступили! Голос чудовий! Але шокували мене слова однієї персони, що Ваш чоловік сам оплатив Ваш виступ (так як спонсор концерту невідомий)", - звернулися до співачки.

Зірка не стала мовчати і відповіла хейтерам.

"Мій чоловік тут ні до чого! Я такий же артист, як і всі, спів, це моє життя і мій хліб. А хто спонсор, не обов'язково всім знати! За підтримки обладміністрації та мера Чернігова", - заявила вона.

Нагадаємо, що Камалія показала, на що пішов чоловік-мільярдер, щоб порадувати дітей: "не впізнала Захура!".

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