Українська співачка Камалія, яка є дружиною мільйонера Мохаммада Захура, несподівано потрапила в скандал
Як передає Politeka.net, на День Незалежності України артистка виступила у своєму рідному місті Чернігові. У себе в Instagram зірка опублікувала репортаж про подію.
"Я була щаслива саме в день тридцятиріччя Незалежності України виступати на площі перед своїми земляками в місті Чернігів, подарувати їм частинку свого серця. І дощ нам був не перешкода. Дякую вам, земляки, за емоції, підтримку, тепло! Дуже вас люблю", - підписала відео зірка.
У коментарях під постом зазначили, що після концерту поповзли чутки про те, що чоловік Камалії проплатив цей концерт.
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"Дуже добре виступили! Голос чудовий! Але шокували мене слова однієї персони, що Ваш чоловік сам оплатив Ваш виступ (так як спонсор концерту невідомий)", - звернулися до співачки.
Зірка не стала мовчати і відповіла хейтерам.
"Мій чоловік тут ні до чого! Я такий же артист, як і всі, спів, це моє життя і мій хліб. А хто спонсор, не обов'язково всім знати! За підтримки обладміністрації та мера Чернігова", - заявила вона.
Нагадаємо, що Камалія показала, на що пішов чоловік-мільярдер, щоб порадувати дітей: "не впізнала Захура!".
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