Українська співачка Камалія здалася разом з чоловіком і дітьми
Як пише Politeka.net, Камалію називають найбагатшою українською співачкою, так як красуня вийшла заміж за пакистанського мільярдера. У пари є двоє дочок, які вже радують своїми талантами. Камалія активно веде блоги в соціальних мережах, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото співачка стояла в стильній сукні. Поруч були дочки у вишиванках, а також красень-чоловік, який надів піджак і вишиванку.
"Знаю, що дуже скоро ми, українці, будемо жити в щасливій країною в світі! З Днем Незалежності, моя рідна Україна!",- написала Камалія.
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Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:
"Яке прекрасне фото, зі святом вас", "Супер", "вітаю вашу сім'ю зі святом", "ваші слова та Богу в вуха", "дівчатка-селянки". "Яка красива сім'я", " дуже красива інтернаціональна сім'я. Зі святом вас".
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