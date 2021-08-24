Украинская певица Камалия показалась вместе с мужем и детьми

Как пишет Politeka.net, Камалию называют самой богатой украинской певицей, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. У пары есть двое дочерей, которые уже радуют своими талантами. Камалия активно ведет блоги в социальных сетях, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото певица стояла в стильном платье. Рядом были дочери в вышииванках, а также красавец-муж, который надел пиджак и вышиванку.

"Знаю, что очень скоро мы, украинцы, будем жить в счастливой страной в мире! С Днем Независимости, мой родной Украины!", - написала Камалия.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Какое прекрасное фото, с праздником вас", "Супер", "Поздравляю вашу семью с праздником", "Ваши слова да Богу в уши", "Девочки-крестьянки". "Какая красивая семья", "Очень красивая интернациональная семья. С праздником вас".

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