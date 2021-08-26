Украинская певица Камалия, которая является женой миллионера Мохаммада Захура, неожиданно угодила в скандал
Как передает Politeka.net, на День Независимости Украины артистка выступила в своем родном городе Чернигове. У себя в Инстаграм звезда опубликовала репортаж о событии.
«Я была счастлива именно в день тридцатилетия Независимости Украины выступать на площади перед своими земляками в городе Чернигов, подарить им частичку своего сердца. И дождь нам был не помеха. Спасибо вам, земляки, за эмоции, поддержку, тепло! Очень вас люблю», - подписала видео звезда.
В комментариях под постом отметили, что после концерта поползли слухи о том, что муж Камалии проплатил этот концерт.
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«Очень хорошо выступили! Голос замечательный! Но шокировали меня слова одной персоны, что Ваш муж сам оплатил Ваше выступление (так как спонсор концерта неизвестен)», - обратились к певице.
Звезда не стала молчать и ответила хейтерам.
«Мой муж здесь не причём! Я такой же артист, как и все, пение, это моя жизнь и мой хлеб. А кто спонсор, не обязательно всем знать! При поддержке Обладминистрации и мера Чернигова», - заявила она.
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