Украинская певица Камалия, которая является женой миллионера Мохаммада Захура, неожиданно угодила в скандал

Как передает Politeka.net, на День Независимости Украины артистка выступила в своем родном городе Чернигове. У себя в Инстаграм звезда опубликовала репортаж о событии.

«Я была счастлива именно в день тридцатилетия Независимости Украины выступать на площади перед своими земляками в городе Чернигов, подарить им частичку своего сердца. И дождь нам был не помеха. Спасибо вам, земляки, за эмоции, поддержку, тепло! Очень вас люблю», - подписала видео звезда.

В комментариях под постом отметили, что после концерта поползли слухи о том, что муж Камалии проплатил этот концерт.

«Очень хорошо выступили! Голос замечательный! Но шокировали меня слова одной персоны, что Ваш муж сам оплатил Ваше выступление (так как спонсор концерта неизвестен)», - обратились к певице.

Звезда не стала молчать и ответила хейтерам.

«Мой муж здесь не причём! Я такой же артист, как и все, пение, это моя жизнь и мой хлеб. А кто спонсор, не обязательно всем знать! При поддержке Обладминистрации и мера Чернигова», - заявила она.

Напомним, что Камалия показала, на что пошел муж-миллиардер, чтобы порадовать детей: «Не узнала Захура!».

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