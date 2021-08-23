Українська співачка Камалія, яка одружена з мільйонером Мохаммадом Захуром, поділилася кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, Камалія разом з чоловіком і доньками відпочиває в Туреччині, звідки ділиться яскравими кадрами. На свіжому відео зірка показала, як її маленькі доньки розважаються у відпустці. Вони каталися на водних подушках, розсікаючи хвилі. Вона зазначила, що чоловік не дуже схвалює такі екстремальні забави.

"Катання на плюшці. Навіть не знаю, де наш капітан роздобув "плюшку", але ми з дівчатами шалено любимо екстрим. Звичайно ж, наш тато дуже хвилювався. А як ви ставитеся до розваг на воді?",- підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу відгуків і компліментів.

"Ух ти, екстремальні крихітки!", "Круто, я хочу, але ніяк, щось ніде не виходить", "А плюшку вам вибрали в кольорах національного прапора, капітан старався. Молодці", "крутий відпочинок", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія показала себе і чоловіка-мільярдера в національному одязі: сімейний кадр.

Ще Politeka писала, що Камалія показала, на що пішов чоловік-мільярдер, щоб порадувати дочок: "не впізнала Захура!".

Також Politeka повідомляла, що Камалія засвітила "дорослі штучки" своїх 7-річних дочок: "татові пора нервувати".