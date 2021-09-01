Відома українська співачка Камалія, яка одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, відвела дочок до школи

Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото з дочками Мірабеллою і Арабеллою, які пішли в елітну британську міжнародну школу в Україні. На фото дівчинки позували в брендованій шкільній формі з квітами в руках.

"Перший раз в третій клас! Бажаю всім прекрасного, цікавого, а головне легше, ніж минулий навчального року", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів.

"Золотий час. Легкого навчання", "в добрий путь", "такі милі", "які дівчатка красиві", "вітаю улюблені", "Гарного року дівчаткам! Нехай навчання приносить тільки позитивні емоції!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Камалія вийшла заміж за Мохаммада Захура в 2003 році. Лише через 10 років пара дочекалася первістків. При цьому, у мільярдера є ще двоє дітей від першого шлюбу.

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