Відома українська співачка Камалія, яка одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, відвела дочок до школи
Як передає Politeka.net, в Instagram у зірки з'явилося фото з дочками Мірабеллою і Арабеллою, які пішли в елітну британську міжнародну школу в Україні. На фото дівчинки позували в брендованій шкільній формі з квітами в руках.
"Перший раз в третій клас! Бажаю всім прекрасного, цікавого, а головне легше, ніж минулий навчального року", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники залишили їй масу приємних слів.
"Золотий час. Легкого навчання", "в добрий путь", "такі милі", "які дівчатка красиві", "вітаю улюблені", "Гарного року дівчаткам! Нехай навчання приносить тільки позитивні емоції!",- пишуть користувачі Мережі.
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Відзначимо, що Камалія вийшла заміж за Мохаммада Захура в 2003 році. Лише через 10 років пара дочекалася первістків. При цьому, у мільярдера є ще двоє дітей від першого шлюбу.
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