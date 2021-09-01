Известная украинская певица Камалия, которая замужем за бизнесменом Мохаммадом Захуром, отвела дочек в школу

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото с дочками Мирабеллой и Арабеллой, которые пошли в элитную Британскую международную школу в Украине. На фото девочки позировали в брендированной школьной форме с цветами в руках.

«Первый раз в третий класс! Желаю всем прекрасного, интересного, а главное полегче, чем прошлый учебного года», - подписала фото звезда.

В комментариях поклонники оставили ей массу приятных слов.

«Золотое время. Легкой учебы», «В добрый путь», «Такие милые», «Какие девочки красивые», «Поздравляю любимые», «Хорошего года девочкам! Пусть учеба приносит только положительные эмоции!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Камалия вышла замуж за Мохаммада Захура в 2003 году. Лишь спустя 10 лет пара дождалась первенцев. При этом, у миллиардера есть еще двое детей от первого брака.

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