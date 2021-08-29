Відома українська співачка Камалія здивувала яскравими знімками з маленькою дівчинкою на руках

Як повідомляє Politeka.net, відома артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, адже вона одружена з пакистанським мільярдером, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася радісною подією - вона стала хрещеною мамою маленької дівчинки, і показала кадри з церемонії хрещення.

На знімках видно, що для святкового обряду Камалія вибрала довге білосніжне плаття цікавого крою, яке красиво підкреслило її витончену фігурку. Свій образ вона доповнила білою мереживною хусткою, під якою сховала волосся, а на її обличчі легкий макіяж. співачка притискає до грудей маленьку дівчинку, яка стала її хрещеницею.

У підписі до фотографій Камалія розповіла, що малятко стала першою дівчинкою серед її чотирьох хрещеників, а також написала їй теплі побажання. "Вчора був незвичайно радісний і відповідальний день для мене, я стала в четвертий раз хресною мамою! Вперше я хрестила дівчинку, до цього були одні хлопчики", - написала артистка.

Користувачі тут же почали коментувати знімки: "Справжня Фея з казки "Попелюшка" ви, Камалія", "Обидві красуні", "Неймовірні", "Вітаю", "Дівчинка дуже симпатична", "Як же красиво", "Скільки ніжності в одному фото", "Яке щастя".

Нагадаємо, Найбагатшу співачку України звинуватили в проплаті концерту до Дня Незалежності, зірка не витримала: "Чоловік тут ні до чого!".

Як повідомляла Politeka, Найбагатша співачка України, показавши чоловіка-мільярдера, передбачила майбутнє країни: "Дуже скоро...".

Також Politeka писала, що Найбагатша співачка України показала, як розважаються її дочки в Туреччині: "Екстремальні малятка".