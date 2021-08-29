Известная украинская певица Камалия удивила яркими снимками с маленькой девочкой на руках

Как сообщает Politeka.net, известная артистка Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась радостным событием – она стала крестной мамой маленькой девочки, и показала кадры с церемонии крещения.

На снимках видно, что для праздничного обряда Камалия выбрала длинное белоснежно платье интересного кроя, которое красиво подчеркнуло ее изящную фигурку. Свой образ она дополнила белым кружевным платком, под которым спрятала волосы, а на ее лице легкий макияж. певица прижимает к груди маленькую девочку, которая стала ее крестницей.

В подписи к фотографиям Камалия рассказала, что малышка стала первой девочкой среди ее четырех крестников, а также написала ей теплые пожелания. "Вчера был необыкновенно радостный и ответственный день для меня, я стала в четвёртый раз крестной мамой! Впервые я крестила девочку, до этого были одни мальчики", - написала артистка.

Пользователи тут же принялись комментировать снимки: "Настоящая Фея из сказки "Золушка" Вы, Камалия", "Обе красавицы", "Невероятные", "Поздравляю", "Девочка очень симпатичная", "Как же красиво", "Сколько нежности в одном фото", "Какое счастье".

Напомним, Самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала: "Муж здесь не причем!".

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