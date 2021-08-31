Відома українська співачка Камалія показала свої веселі літні розваги з родиною

Артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим яскравим постом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

У публікації співачка віддалася спогадам про минуле літо.

"Ось так чекаєш літа цілий рік, а воно пролітає, як мить. І в останній літній день хочеться згадати кожен теплий і щасливий його момент", - написала зірка.

Вона опублікувала серію фото, на яких показала, як відпочивала зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром, і дочками-близнючками – Мірабеллою і Арабеллою. Сімейство відмінно провело час на морі в Туреччині. На фото можна побачити, як вони відпочивають біля води.

На одному зі знімків вся сім'я постала на пляжі перемазана брудом. Судячи з усього, таким чином вони вирішили оздоровитися.

Шанувальники Камалії тут же відреагували на пост.

"Які красиві дівчатка ростуть", "хороша сім'я", "Вааай, які прикольні! Обожнюю вашу прекрасну сім'ю!", "з якого племені?",- пишуть люди.

Нагадаємо, найбагатша співачка України здивувала кадрами з немовлям на руках.

Як повідомляла Politeka, найбагатшу співачку України звинуватили в проплаті концерту до Дня Незалежності, зірка не витримала.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України, показавши чоловіка-мільярдера, передбачила майбутнє країни.