Известная украинская певица Камалия показала свои веселые летние развлечения с семьей

Артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым ярким постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В публикации певица предалась воспоминаниям о прошедшем лете.

«Вот так ждёшь лета целый год, а оно пролетает, как мгновение. И в последний летний день хочется вспомнить каждый тёплый и счастливый его момент», - написала звезда.

Она опубликовала серию фото, на которых показала, как отдыхала со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром, и дочерьми-близняшками – Мирабеллой и Арабеллой. Семейство отлично провело время на море в Турции. На фото можно увидеть, как они отдыхают у воды.

На одном из снимков вся семья предстала на пляже перемазанная грязью. Судя по всему, таким образом они решили оздоровиться.

Поклонники Камалии тут же отреагировали на пост.

«Какие красивые девочки растут», «Хорошая семья», «Вааай, какие прикольные! Обожаю Вашу прекрасную семью!», «с какого племени?», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины удивила кадрами с младенцем на руках.

Как сообщала Politeka, самую богатую певицу Украины обвинили в проплате концерта ко Дню независимости, звезда не выдержала.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины, показав мужа-миллиардера, предсказала будущее страны.