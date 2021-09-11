44-летняя певица Камалия, которая много лет является счастливой женой бизнесмена Мохаммада Захура, впечатлила видом на коне

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артистки, которая активно занимается конным спортом и даже участвует в соревнованиях, появилось эффектное фото. На снимке певица сидела верхом на своей лошади, одетая в костюм для конной езды. Выглядела Камалия как красотка из фильма об аристократах.

«В здоровом теле здоровый дух! Поздравляю всех причастных с Днём физической культуры и спорта!», - подписала фото артистка.

«Как круто вы смотритесь на лошади!», «Настоящая аристократка», «Какая красотка», «Вот это вид!», «Завораживает», - написали звезде в комментариях.

Отметим, что карьера Камалии началась в далеком 1993 году. Звезда никогда не была топ-исполнительницей, зато ее очень любят в диаспорах по всему миру. Муж артистки всячески способствует развитию ее карьеры. В последнее время звезда увлеклась конным спортом. Она участвует в соревнованиях, где показывает весьма приличные результаты.

Напомним, что Камалия показала своих дочек, родившихся после болезни: "Сегодня…".

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