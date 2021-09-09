44-річна співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, показала, ким пишається
Камалія вважається найбагатшою співачкою України, адже вже багато років перебуває у шлюбі з олігархом, пише Politeka.net. Сама артистка з простої сім'ї: батько - льотчик, мати - працювала в їдальні льотного училища. Також остання продюсувала дочку до 2008 року.
Зараз Камалія продовжує розвивати кар'єру, виховувати дочок, а також вести свій мікроблог в Instagram. Часто артистка ділиться сімейними знімками.
У новій публікації співачка вирішила вперше показати ще одного члена сім'ї - свого двоюрідного брата, який виявився набагато молодший за неї.
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"Пишаюся моїм братиком! Мій двоюрідний брат @kirill_terletskii виборов "золото" у відкритому чемпіонаті Чернігівської області з дзюдо серед молоді", - написала Камалія.
На грамоті написано, що Кирило став переможцем серед юнаків до 23 років у ваговій категорії 100 кілограмів.
Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Мої вітання!👏👏👏", "👏👏👏👍👍Вітаю!!!🥇 🥇 👏 ", "Молодець", "Камалія вітаю вашого братика, нехай попереду буде, не один Кубок.🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏 ", "Розумничка❤ ️бажаю далі яскравих перемог🥇 🥇 🥇", - написали користувачі мережі.
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