Співачка Камалія, яка вже багато років одружена з бізнесменом Мохаммадом Захуром, розповіла про знаменний день

Відома артистка розповіла у своєму Instagram, що сталося в житті її сім'ї 6 вересня, пише Politeka.net.

Зірка не приховує, що багато років намагалася завагітніти. Вона навіть їздила на лікування в Нью-Йорк.

За словами артистки, у неї були діагностовані ендометріоз та аутоімунний тиреоїдит (хвороба щитовидної залози). У США співачка робила операцію саме з видалення ендометріозних тканин.

Багаторічна боротьба з хворобами принесла Камалії удачу - в результаті вона стала мамою дівчаток Мірабелли і Арабелли у 2013 році.

У своєму Instagram співачка розповіла, що 6 вересня - для неї найрадісніший день, адже вона стала мамою.

"Сьогодні найщасливіший день у житті, день, коли ми з Захуром стали батьками наших Арабелли і Мірабелли! Вони дали нам світло надії, інтерес, новий сенс в нашому житті! 8 років любові, пізнання, дитячого сміху, обнімашок, абсолютного щастя❤️



Через те, що сьогодні дівчата з однокласниками зайняті в школі допізна, свято відбудеться в неділю 12 вересня. Але, звичайно ж, в колі сім'ї ми розріжемо торт і задаримо наших улюбленок подарунками🎁 🎂", - написала співачка.

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