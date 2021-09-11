44-річна співачка Камалія, яка вже багато років заміжня за олігархом Мохаммадом Захуром, поділилася вражаючими кадрами

Як пише Politeka.net, відео було опубліковано на сторінці співачки в Instagram. (Щоб подивитися-проскрольте вниз)

Камалія показала кліп на свою нову пісню. При цьому вона зазначила, що тест написав її чоловік.

У ролику Камалія співає і танцює в ефектному вбранні в оточенні чоловіків.

"Ролик характеризує не просто танцювальні сцени, Камалія з'явилася в ролику в трьох різних образах, в дещо незвичайній для себе ролі, але, як завжди, обожнюваної протилежною статтю», - сказано в пості.

Схоже, кадри припали до душі її фоловерам.

"Чудовий з чоловіком вийшов тандем! Молодці!", "Трек-супер! У плейлист і в машину", " Прекрасно! Як завжди", "Пісня вогонь", - пишуть в коментарях.

І Камали Мохаммад Захур у шлюбі в 2003 року. У них є дві дочки Арабелла і Мірабелла.

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