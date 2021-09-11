44-річна співачка Камалія, яка вже багато років заміжня за олігархом Мохаммадом Захуром, поділилася вражаючими кадрами
Як пише Politeka.net, відео було опубліковано на сторінці співачки в Instagram. (Щоб подивитися-проскрольте вниз)
Камалія показала кліп на свою нову пісню. При цьому вона зазначила, що тест написав її чоловік.
У ролику Камалія співає і танцює в ефектному вбранні в оточенні чоловіків.
"Ролик характеризує не просто танцювальні сцени, Камалія з'явилася в ролику в трьох різних образах, в дещо незвичайній для себе ролі, але, як завжди, обожнюваної протилежною статтю», - сказано в пості.
Біда у Пугачової, зірку забрали з похорону близького друга в жалюгідному стані: "Галкін взяв за руку і..."
Раптово обірвалося життя зірки популярних серіалів: подробиці трагедії
Зупинилося серце зірки харківського "Металіста": зовсім молодий
Нова ведуча "Танців з зірками" Онуфрійчук покинула Україну після першого ефіру: що сталося
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітив кохану в ліжку і розповів про особисте: "Моя жінка повинна..."
Схоже, кадри припали до душі її фоловерам.
"Чудовий з чоловіком вийшов тандем! Молодці!", "Трек-супер! У плейлист і в машину", " Прекрасно! Як завжди", "Пісня вогонь", - пишуть в коментарях.
І Камали Мохаммад Захур у шлюбі в 2003 року. У них є дві дочки Арабелла і Мірабелла.
Нагадаємо, найбагатша співачка України показала своїх двійнят, що народилися після хвороби
Як повідомляла Politeka, найбагатшу співачку України звинуватили у проплаті концерту до Дня Незалежності
Також Politeka писала, найбагатша співачка України вперше показала брата, який набагато молодший за неї: "пишаюся"