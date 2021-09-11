Вот это да!

44-летняя певица Камалия, которая уже много лет замужем за олигархом Мохаммадом Захуром, поделилась впечатляющими кадрами

Как пишет Politeka.net, видео было опубликовано на странице певицы в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте вниз)

Камалия показала клип на свою новую песню. При этом она отметила, что тест написал ее муж.

В ролике Камалия поет и танцует в эффектном наряде в окружении мужчин.

«Ролик характеризует не просто танцевальные сцены, Камалия появилась в ролике в трех разных образах, в несколько необычной для себя роли, но, как всегда, обожаемой противоположным полом», - сказано в посте.

Похоже, кадры пришлись по душе ее фолловерам.

«Отличный с супругом получился тандем! Молодцы!», «Трек-супер! В плейлист и в машину», «Прекрасно! Как всегда», «Песня огонь», - пишут в комментариях.

Камали и Мохаммад Захур в браке в 2003 года. У них есть две дочери Арабелла и Мирабелла.

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