44-летняя певица Камалия, которая уже много лет замужем за олигархом Мохаммадом Захуром, поделилась впечатляющими кадрами
Как пишет Politeka.net, видео было опубликовано на странице певицы в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскрольте вниз)
Камалия показала клип на свою новую песню. При этом она отметила, что тест написал ее муж.
В ролике Камалия поет и танцует в эффектном наряде в окружении мужчин.
«Ролик характеризует не просто танцевальные сцены, Камалия появилась в ролике в трех разных образах, в несколько необычной для себя роли, но, как всегда, обожаемой противоположным полом», - сказано в посте.
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Похоже, кадры пришлись по душе ее фолловерам.
«Отличный с супругом получился тандем! Молодцы!», «Трек-супер! В плейлист и в машину», «Прекрасно! Как всегда», «Песня огонь», - пишут в комментариях.
Камали и Мохаммад Захур в браке в 2003 года. У них есть две дочери Арабелла и Мирабелла.
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