Известная украинская певица Камалия, которая всерьез увлекается конным спортом, похвасталась своими достижениями во время соревнований

Как пишет Politeka.net, знаменитость, которую называют самой богатой певицей Украины, выложила видео на своей странице в Инстаграм.

Как рассказала Камалия, в субботу, 18 сентября, проходил всеукраинский открытый чемпионат по конной выездке.

В кадре певица во время соревнований демонстрирует умение своей лошади Лаки двигаться в разных темпах.

Ранее артистка признавалась, что впервые села в седло в 18 лет. Это было ее давней детской мечтой. Она всегда преклонялась перед грациозными животными.

Пользователи сети оценили умения Камалии. Они засыпали ее похвалами в комментариях.

"Какие вы с Лаки молодцы, красиво все исполняли, в тонкостях не разбираюсь, да и вообще тоже, но очень понравилось👏👏👏Лаки красавчик",

"Супер 👍 всех поздравляю, эта победа в Бари и ваша Камалия доля есть. Так что вы тоже является виновниця этого торжества. Еще раз поздравляю всех с победой 🏆 и вас Камалия 😍",- пишут в сети.

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