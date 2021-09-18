Известная украинская певица Камалия, которая всерьез увлекается конным спортом, похвасталась своими достижениями во время соревнований
Как пишет Politeka.net, знаменитость, которую называют самой богатой певицей Украины, выложила видео на своей странице в Инстаграм.
Как рассказала Камалия, в субботу, 18 сентября, проходил всеукраинский открытый чемпионат по конной выездке.
В кадре певица во время соревнований демонстрирует умение своей лошади Лаки двигаться в разных темпах.
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Ранее артистка признавалась, что впервые села в седло в 18 лет. Это было ее давней детской мечтой. Она всегда преклонялась перед грациозными животными.
Пользователи сети оценили умения Камалии. Они засыпали ее похвалами в комментариях.
"Какие вы с Лаки молодцы, красиво все исполняли, в тонкостях не разбираюсь, да и вообще тоже, но очень понравилось👏👏👏Лаки красавчик",
"Супер 👍 всех поздравляю, эта победа в Бари и ваша Камалия доля есть. Так что вы тоже является виновниця этого торжества. Еще раз поздравляю всех с победой 🏆 и вас Камалия 😍",- пишут в сети.
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