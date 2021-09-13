Известная украинская певица Камалия показала стильный патриотичный образ на совместном фото со своим мужем-миллиардером

Как пишет Politeka.net, звезда, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

В публикации Камалия решила похвастаться своим новым ярким нарядом. На фото певица позировала рядом со своим мужем Мохаммадом Захуром, британско-украинским миллиардером пакистанского происхождения.

Камалия была одета в ярко-желтое платье-вышиванку с живописными узорами на рукавах и юбке. Цвет наряда идеально подчеркнул яркую внешность самой певицы. Перекликался с образом Камалии и наряд ее мужа, который позировал в белой рубашке, коричневом пиджаке и ярко-голубых брюках, которые вместе с цветом платья певицы напоминали об украинском флаге.

«Я восхищаюсь талантливыми людьми! А когда талантливые люди делают вас красивее — это же настоящее счастье!», - подписала фото Камалия, поблагодарив создателей ее платья.

Поклонники тут же отреагировали на пост звезды.

«Гарна сукенка на гарній пані!», «Камаличка, какая же ты красивая, платье потрясающее, оооочень тебе идет», «Красивое платье, шикарная пара», «Потрясающе! Яркая пара», - пишут люди.

Напомним, самая богатая певица Украины закатила собственный концерт на дне рождения дочерей.

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