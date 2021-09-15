44-летняя певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, показала своего нового любимчика

Как пишет Politeka.net, Камалия в последнее время увлекается конным спортом и даже участвует в соревнованиях. У певицы есть конь, с которым она и показывала свои умения на турнире.

У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала рядом с новым любимчиком. Коричневый конь отказывался красиво позировать и даже показал язык на камеру. Звезда же была одета в тренировочную экипировку.

«А это Тото-Сеньор, сын легендарного Тотиласа, никак не хотел позировать нормально перед камерой) Вот вам всем язык», - подписала фото Камалия.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов.

«Вы такая молодец, что нашли себе хобби», «Какие чудесные!», «Какой красивый», «Фотка классная, а конь вообще умница, такой кадр позитивный», «Красивый мальчик)», «Красавчик», «Какой славный», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Камалия заворожила видом верхом на коне: «Настоящая аристократка».

А еще Politeka писала, что Камалия похвасталась обновкой перед мужем-миллиардером: кадры.

Также Politeka сообщала, что Камалия устроила собственный концерт на дне рождения дочерей.