44-летняя певица Камалия, которая замужем за миллиардером Мохаммадом Захуром, показала своего нового любимчика
Как пишет Politeka.net, Камалия в последнее время увлекается конным спортом и даже участвует в соревнованиях. У певицы есть конь, с которым она и показывала свои умения на турнире.
У себя в Инстаграм красотка опубликовала свежее фото, на котором предстала рядом с новым любимчиком. Коричневый конь отказывался красиво позировать и даже показал язык на камеру. Звезда же была одета в тренировочную экипировку.
«А это Тото-Сеньор, сын легендарного Тотиласа, никак не хотел позировать нормально перед камерой) Вот вам всем язык», - подписала фото Камалия.
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В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
«Вы такая молодец, что нашли себе хобби», «Какие чудесные!», «Какой красивый», «Фотка классная, а конь вообще умница, такой кадр позитивный», «Красивый мальчик)», «Красавчик», «Какой славный», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Камалия заворожила видом верхом на коне: «Настоящая аристократка».
А еще Politeka писала, что Камалия похвасталась обновкой перед мужем-миллиардером: кадры.
Также Politeka сообщала, что Камалия устроила собственный концерт на дне рождения дочерей.