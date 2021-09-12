44-річна співачка Камалія, яка одружена з олігархом Мохаммадом Захуром, здивувала кадрами зі свята на честь дня народження дочок
Як пише Politeka.net, 6 вересня дочкам-двійнятам Камалії виповнилося по 8 років. На честь дня народження співачка закотила для дівчаток свято, на якому вирішила виступити сама. В Instagram Камалія опублікувала 50-хвилинне відео, на яке потрапили її номери, а також аніматори у вигляді трансформерів, які грали з дітьми після концерту мами іменинниць.
Варто відзначити, що якість відео була не найкращою, як і озвучка виступу Камалії.
"День народження Арабелли і Мірабелли", - підписала відео зірка.
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У коментарях шанувальники стали приєднуватися до привітань дівчаток.
"З Днем Народження, Принцеси! Арабелла і Мірабелла, будьте завжди щасливі і здорові!", "Дуже зворушливо", "Ось це привітання!", "Очі радіють", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, Мохаммад і Камалія довгий час не могли завести дітей. Через 10 років шлюбу артистка змогла завагітніти.
Нагадаємо, що Камалія вперше показала молодшого брата: "пишаюся".
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