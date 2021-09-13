Відома українська співачка Камалія показала стильний патріотичний образ на спільному фото зі своїм чоловіком-мільярдером

Як пише Politeka.net, зірка, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

У публікації Камалія вирішила похвалитися своїм новим яскравим вбранням. На фото співачка позувала поруч зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром, Британсько-українським мільярдером пакистанського походження.

Камалія була одягнена в яскраво-жовту сукню-вишиванку з мальовничими візерунками на рукавах і спідниці. Колір вбрання ідеально підкреслив яскраву зовнішність самої співачки. Перегукувався з образом Камалії і наряд її чоловіка, який позував у білій сорочці, коричневому піджаку і яскраво-блакитних брюках, які разом з кольором сукні співачки нагадували про український прапор.

"Я захоплююся талановитими людьми! А коли талановиті люди роблять вас красивіше - це ж справжнє щастя!", - підписала фото Камалія, подякувавши творцям її сукні.

Шанувальники тут же відреагували на пост зірки.

"Гарна сукенка на гарній пані!", "Камалічка, яка ж ти красива, сукня приголомшлива, дуууже тобі личить", "гарна сукня, шикарна пара", "приголомшливо! Яскрава пара", - пишуть люди.

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