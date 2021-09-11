44-річна співачка Камалія, яка багато років є щасливою дружиною бізнесмена Мохаммада Захура, вразила видом на коні

Як пише Politeka.net, в Instagram у артистки, яка активно займається кінним спортом і навіть бере участь у змаганнях, з'явилося ефектне фото. На знімку співачка сиділа верхи на своєму коні, одягнена в костюм для кінної їзди. Виглядала Камалія як красуня з фільму про аристократів.

"У здоровому тілі здоровий дух! Вітаю всіх причетних з Днем фізичної культури і спорту!",- підписала фото артистка.

"Як круто ви виглядаєте на коні!", "Справжня аристократка", "Яка красуня", "Ось це вид!", "Заворожує", - написали зірці в коментарях.

Відзначимо, що кар'єра Камалії почалася в далекому 1993 році. Зірка ніколи не була топ-виконавицею, зате її дуже люблять в діаспорах по всьому світу. Чоловік артистки всіляко сприяє розвитку її кар'єри. Останнім часом зірка захопилася кінним спортом. Вона бере участь у змаганнях, де показує досить пристойні результати.

Нагадаємо, що Камалія показала своїх дочок, які народилися після хвороби:"сьогодні...".

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