Певица Камалия Захур показала свое увлечение и рассказала о планах на будущие выходные

Как пишет Politeka.net, Камалия начали называть самой богатой певицей в Украине, так как красотка вышла замуж за пакистанского миллиардера. Красотка в последнее время все больше уделяет конному спорту, делясь с фанатами своими успехами. Публикует снимки и рассказывает о событиях певица в Инстаграм.

В этот раз красотка выложила фото, на котором сидела, надев специальною снаряжение. На шее у Камалии можно увидеть медаль за второе место. Рядом с певицей стояла ее тренер - Вилина Белькович.

"Мы с Лаки-Вэйем и моим тренером Вилина Белькович приглашаем вас на соревнования по конной выездке, которые состоятся в субботу и воскресенье 18 и 19 сентября. Время моего выезда я сообщу в пятницу вечером после жеребьевки. Буду рада вас видеть, поддержим украинский конный спорт", - написала Камалия.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Лучшая", "Вы суперледи".

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