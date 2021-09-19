Певица Камалия Захур, которая всерьез увлекается конным спортом, рассказала о новом достижении своих близких

Знаменитость, которую называют самой богатой певицей Украины, в новом ролике в Инстаграм рассказала о достижениях своей племянницы и о своей причине для гордости. Как рассказала Камалия, 18 сентября, проходил всеукраинский открытый чемпионат по конной выездке, который она решила посетить, так как давно увлечена данным видом соревнований.

Певица также оделась тематически и поспешила показать на видео свой новый образ. Также Камалия поздравила свою племянницу и показала друзей, которые были в тот день вместе с ней.

Также ранее в кадре певица во время соревнований показала умение своей лошади Лаки двигаться в разных темпах.

Ранее артистка признавалась, что впервые села в седло в 18 лет. Это было ее давней детской мечтой. Она всегда преклонялась перед грациозными животными.

Напомним, что Камалия впервые показала младшего брата: "Горжусь".

Как сообщала Politeka, Камалия впечатлила видом верхом на коне, яркие кадры: «Настоящая аристократка».

Также Politeka писала, что Камалия устроила жаркие танцы перед мужчинами: подробности.