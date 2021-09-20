Певица Камалия показала свои ноги после соревнований по конному спорту

Как пишет Politeka.net, Камалия стала довольно известной, победив на международном шоу "Мисс Мира 2008", а также активно занимается карьерой певицы. Девушку называют самой богатой певицей Украины, так как Камалия вышла замуж за пакистанского миллиардера, от которого родила уже двоих детей.

На новых кадрах певица показала, что у нее произошло с ногами. Красотка участвовала в соревнованиях на лошади, но без увечий не обошлось.

Как можно заметить, на одной ноге два пластыря - на пятке и под коленом. Со второй ногой аналогичная история.

"Ноги всадника, хорошо, что я не балерина", - написала Камалия.

"Вот этот ноги всадника. Спортсмена верховой езды. Все в пластырях - раздертые", - рассказала девушка в сторис.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобнынх механик.

Напомним, самая богатая исполнительница Украины решила показать свои умения на скачках, видео

Также Politeka сообщала, что самая богатая исполнительница Украины показала элитное развлечение, позвав фанатов с собой

А еще Politeka писала, что самая богатая певица Украины закатила собственный концерт на дне рождения дочерей



