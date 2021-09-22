Известная украинская певица Камалия сообщила о своей болезни, и поделилась подробностями о самочувствии

Как пишет Politeka.net, артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Камалия рассказала поклонникам, что на днях заболела.

«Приболела немного… Поднялась температура, голова тяжелая, в горле першит, захотелось на ручки…», - честно написала звезда.

Впрочем, ее недуг оказался не тяжелым, ведь всего пара дней отдыха позволила певице прийти в себя и вернуться к обычной жизни. Несмотря на хорошее самочувствие Камалия не стала рисковать и сделала тест на коронавирус.

«Два дня отлежалась и снова в бой! Завтра съёмка и репетиция с моими любимыми музыкантами. Тест на всякий случай сделала», - сообщила певица.

Она также поделилась своим фото, на котором со счастливой улыбкой играет в теннис.

Поклонники активно поддержали звезду.

«Желаю Вам скорейшего выздоровления», «Не болейте! Всего наилучшего!», «Пример и мотивация. Вот она - цена успеха и высоких результатов. Умничка», «Выздоравливайте! Вы нам нужны!», «Камалия не болейте и быстрого вам выздоровления!!», - пишут люди.

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