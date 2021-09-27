Известная украинская певица Камалия показала, как гуляет по ночному городу с мужем, и раскрыла свои пристрастия в еде

На днях артистка, которую называют самой богатой певицей Украины, улетела из страны со своим мужем, миллиардером Мохаммадом Захуром. Камалия не стала раскрывать, куда направляется, предложив своим поклонникам угадать.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась в Инстаграм новыми кадрами, на которых показала, как они с супругом прогуливаются по вечернему, а затем и ночному городу.

Впрочем, пока Камалия не раскрывает, в какой же стране они находятся. Вместо этого певица решила показать цель своей прогулки. Как выяснилось, она привела мужа к месту с ее любимой едой.

«Я опять пришла за лобстером. У меня сегодня практически завтрак, обед и ужин в один прием, на ужин. Утром только кофе выпила с круассаном», - рассказала певица.

Как отметила звезда, днем у нее попросту не нашлось времени на еду.

«Но мне не привыкать, сейчас оторвусь!», - добавила артистка.

Она продемонстрировала местное заведение с разнообразными морепродуктами. По словам Камалии, это именно то, что она обожает.

«Я всегда, когда сюда приезжаю, бегом сюда прибегаю», - подытожила певица.

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