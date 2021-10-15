Звезда еще ни кому не рассказывала

Певица Камалия (Наталья Захур), которая замужем за бизнесменом-миллиардером, удивила откровением, впервые поведав о черной полосе в своей жизни.

Так, 44-летняя звезда стала гостьей программы "ЖВЛ", в которой призналась о страшном недуге матери Инны Петровны. Когда в начале 2000-х Камалия выпустила первый клип на песню "В стиле техно", ее родственница впала в кому.

"У мамы клиническая смерть была, 11 дней в коме. Самое ужасное было, это когда мама смотрит и не узнает... она не знает, кто она. Я очень сильно переживала, вернется ли к ней память", - поделилась певица.

Инна Петровна со временем все вспомнила, но несчастья на этом не прекратились. У женщины диагностировали ангиому - доброкачественную опухоль в головном мозге. Об этом Камалия еще ни кому не рассказывала. Многие годы ее мама живет с этой болезнью, но не опускает руки, а по-прежнему помогает дочери строить карьеру в шоу-бизе.

Более того, именно благодаря Инне Петровне Камалия познакомилась с Мохаммадом Захуром, своим будущим мужем, которому за время брака родила дочек-близняшек (девочкам в этом году исполнилось 8 лет).

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