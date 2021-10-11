Украинская певица и модель Камалия Захур, которая является женой пакистанского миллиардера, похвасталась своим новым увлечением и первыми достижениями.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка показала своих щенков, которых отвезла на собачью выставку.

«Побывав впервые на национальной выставке собак, получила массу удовольствия и зарядилась позитивом! Улыбка с моего лица не сходила два дня! И продолжает появляться опять, как только вспоминаю выставку! Всем советую посещать такие мероприятия! Это настоящая зоотерапия, ещё её называют врачи анималотерапией, пет-терапией, то есть, лечение животными! А ещё меня поразила культура поведения собак!», - поделилась своими впечатлениями Камалия.

По словам певицы, ее щенки тоже принимали участие в выставке.

«Брайс, ему 5 месяцев, в субботу занял 2-ое место по бейбикам, а в воскресенье 1-ое место и титул Лучшего бейбика! А Стар, ему 6 месяцев, 1-ое место среди щенков в субботу и 1-ое место в воскресенье! Это был их дебют на выставке собак», - похвасталась звезда.

В комментариях ее поддержали поклонники.

«Класс, поздравляю! Молодцы, Брайс и Стар! В вашей семье все невероятно талантливые!) Даже собачки! Они шикарные!», «Класс, такие красивые собачки», «Ну какие они красавцы! Круто», «Поздравляем вас. Видели вас на выставке», - пишут пользователи сети.

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