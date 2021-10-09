Модель і артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, так як зірка одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, показала улюбленців, у яких сьогодні дебют.

Як пише Politeka.net, Камалія стала не тільки успішною співачкою, а й моделлю, перемігши на конкурсі краси "Міс Світу 2008". Зараз дружина Мохаммада Захура займається музикою, а також має безліч хобі. Камалія пробує себе в кінному спорті, а тепер вирішила взятися за собак. У себе на сторінці в Instagram співачка розповіла про подію для улюбленців.

"Друге місце, а у Стара в його класі перше місце. Так що у нас дебют непоганий-вдався. Обидва цуценя у мене з перспективою, так що і у мене перший досвід", - розповіла Камалія про конкурс.

На другому сторіс співачка показала документ, в якому була відзначена перемога цуценят. Як можна зрозуміти, конкурс проходив у Чернігові.

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