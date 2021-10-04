Артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, показала величезні плантації, які розвиває з чоловіком.
Як пише Politeka.net, Камалія відомою моделлю, завоювавши титул "Міс Світу", а також популярною співачкою. Зірку називають найбагатшою виконавицею України, так як Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Співачка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться найцікавішим.
На відео Камалія показала плантації. Як виявилося, чоловік моделі вразився її городами під час карантину, і вирішив зробити більш глобальні проекти.
"Лохина (і Я)
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Відповідь: просто вирощуйте лохину в городі під час епідемії", - написала Камалія.
Фанати подивилися ролик більше 700 разів і написали коментарі:
"Квадратура-це площі?", "Які населені пункти поблизу знаходяться?", "Круть! Обожнюю лохину!", "Талановита жінка талановита у всьому".
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