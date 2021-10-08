Співачка і успішна модель Камалія Захур (Шмаренкова), яка стала "Міс Світу" в 2008 році, а також є дружиною пакистанського мільярдера, показала, як проводить час.
Як пише Politeka.net, Камалія є популярною вітчизняною виконавицею. Зірку прозвали найбагатшою співачкою, так як модель одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром. Останнім часом Камалія захопилася кінним спортом і регулярно ділиться з українцями знімками зі своїх занять. Кадри співачка публікує в Instagram, де за нею стежать сотні тисяч фанатів.
На нових фото Камалія гуляла з конем на ім'я індиго. Зірка одягла жокейський шолом, джинси і жилетку. Модель стояла біля коня, хвалячись своєю прогулянку.
"Яка ж прекрасна золота осінь! Ми з індиго бажаємо Вам таких же прекрасних вихідних!",- написала Камалія під фото.
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Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Спасибі, величезне і взаємно", "спасибі", "спасибі більше, взаємно", "мої улюблені".
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