В сети почтили память легендарных певцов Жанны Фриске, Юлии Началовой, Дмитрия Хворостовского и актеров Андрея Панина, Владислава Галкина и Дмитрия Марьянова, которые умерли слишком рано.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице "novosti.zvezd" в Instagram опубликовали фото коллаж российских знаменитостей, жизнь которых оборвалась слишком рано.

"Все они ушли из жизни очень рано, но навсегда остались в нашей памяти 🙏❤️ ", - написали на странице.

Так, опубликовали фото певиц Жанны Фриске, Юлии Началовой, актеров Андрея Панина, Владислава Галкина и Дмитрия Марьянова, а также оперного певца Дмитрия Хворостовского.

Напомним, что эстрадная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41 году жизни от рака мозга.

Певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Жизнь актера Андрея Панина оборвалась восемь лет назад при загадочных обстоятельствах. Его нашли с травмой головы в собственной квартире. Кое-кто из знакомых считал, что это было убийство, а не несчастный случай. Ему было только 50 лет.

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака мозга в возрасте 55 лет.

Актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-году жизни. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.

Актера Владислава Галкина нашли мертвым в собственной квартире 27 февраля 2010 года. Ему было всего 39 лет. Причиной смерти врачи называют острую сердечную недостаточность и внезапную остановку сердца.

Пользователи написали много комментариев.

"Царство Небесное !! Светлая память! Такие талантливые такие родные! 🙏🙏 ", "Все замечательные и талантливые были, светлая им память, они навечно останутся в наших сердцах", "Да они были всеми любимы!!", "Очень всех жалко", "Они должны были жить", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что водитель протаранил танк и не выжил: кадры трагической аварии под Одессой.

Напомним, что большая беда испытала самую богатую певицу Украины на прочность: "одиннадцать дней в коме".

A еще Politeka сообщала, что непоправимое произошло с украинской рок-легендой, друг раскрыл причину: "думал, это какая-то глупая шутка".