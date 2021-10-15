В сети почтили память легендарных певцов Жанны Фриске, Юлии Началовой, Дмитрия Хворостовского и актеров Андрея Панина, Владислава Галкина и Дмитрия Марьянова, которые умерли слишком рано.
Как пишет Politeka.net, на официальной странице "novosti.zvezd" в Instagram опубликовали фото коллаж российских знаменитостей, жизнь которых оборвалась слишком рано.
"Все они ушли из жизни очень рано, но навсегда остались в нашей памяти 🙏❤️ ", - написали на странице.
Так, опубликовали фото певиц Жанны Фриске, Юлии Началовой, актеров Андрея Панина, Владислава Галкина и Дмитрия Марьянова, а также оперного певца Дмитрия Хворостовского.
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Напомним, что эстрадная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41 году жизни от рака мозга.
Певица Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года в 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.
Жизнь актера Андрея Панина оборвалась восемь лет назад при загадочных обстоятельствах. Его нашли с травмой головы в собственной квартире. Кое-кто из знакомых считал, что это было убийство, а не несчастный случай. Ему было только 50 лет.
Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака мозга в возрасте 55 лет.
Актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-году жизни. Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб.
Актера Владислава Галкина нашли мертвым в собственной квартире 27 февраля 2010 года. Ему было всего 39 лет. Причиной смерти врачи называют острую сердечную недостаточность и внезапную остановку сердца.
Пользователи написали много комментариев.
"Царство Небесное !! Светлая память! Такие талантливые такие родные! 🙏🙏 ", "Все замечательные и талантливые были, светлая им память, они навечно останутся в наших сердцах", "Да они были всеми любимы!!", "Очень всех жалко", "Они должны были жить", - написали в сети.
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