Творці "Танців з зірками" заінтригували несподіваною заявою
Співак Олег Винник може повернутися на шоу в новому сезоні, після того як минулого року йому довелося передчасно покинути проект. Про це стало відомо, завдяки "сторіз" на офіційній сторінці "Танців з зірками" в Instagram, передає Politeka.net.
Зокрема, один з глядачів поцікавився: "Чи буде Винник в цьому сезоні ведучим балкона. Дякую за відповідь".
"Все може бути", - зізналися адміни сторінки.
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Нагадаємо, Винник брав участь у "Танцях з зірками" у 2020-му році. Перед п'ятим ефіром, присвяченим світовому кіно, стало відомо про те, що він і його партнерка, хореограф Олена Шоптенко заразилися коронавірусом. Пара не змогла показати свій танець, будучи на самоізоляції. Шоптенко навіть не змогла вийти по скайпу в прямому ефірі через погане самопочуття.
Не змогли вони вийти на паркет і в шостому випуску, а за правилами шоу, у разі подвійної неявки передбачена дискваліфікація. Тому Винник і Шоптенко вибули з проекту.
Співак погодився з вердиктом: "Для мене це був величезний іспит і навчання. Хочу подякувати всім, хто працює над цим шоу, Оленка, тобі. Ти багато мені дала на паркеті. Я зрозумів, що таке танці і це круто, дуже круто".
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