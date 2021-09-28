Иванна Онуфрийчук поделилась новыми эффектными кадрами
Как пишет Politeka.net, ведущая, которая в новом сезоне «Танців з зірками» заменила Тину Кароль и теперь ведет шоу вместе с Юрием Горбуновым, показала бэкстейдж фотосессии в сторис своего Инстаграм.
Иванна Онуфрийчук уверенно позировала перед камерами, растянувшись на лестнице. Телезвезда была одета в блестящее платье и босоножки на шпильке. Образ дополняли распущенные волнистые волосы и яркий макияж.
"Время для фото", - подписала она кадры.
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Как известно, Иванна Онуфрийчук больше года работала старшим инспектором таможенной службы Украины в службе борьбы с контрабандой на границе с Молдовой. Со временем перевелась в Министерство экологии в Киев и еще год работала в юридическом департаменте.
Кроме работы в государственном учреждении, Иванна была моделью. Она стала лицом известных глянцев, снималась в рекламных роликах. Также она брала участвовала в конкурсах красоты.
Напомним, ведущая «Танців з зірками» в халатике козырнула отдыхом в Швейцарии.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» сразила фигурой в леопардовом боди.
Также Politeka писала, что новую ведущую "Танців з зірками" подняли на смех во время эфира.