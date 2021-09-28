Иванна Онуфрийчук поделилась новыми эффектными кадрами

Как пишет Politeka.net, ведущая, которая в новом сезоне «Танців з зірками» заменила Тину Кароль и теперь ведет шоу вместе с Юрием Горбуновым, показала бэкстейдж фотосессии в сторис своего Инстаграм.

Иванна Онуфрийчук уверенно позировала перед камерами, растянувшись на лестнице. Телезвезда была одета в блестящее платье и босоножки на шпильке. Образ дополняли распущенные волнистые волосы и яркий макияж.

"Время для фото", - подписала она кадры.

Как известно, Иванна Онуфрийчук больше года работала старшим инспектором таможенной службы Украины в службе борьбы с контрабандой на границе с Молдовой. Со временем перевелась в Министерство экологии в Киев и еще год работала в юридическом департаменте.

Кроме работы в государственном учреждении, Иванна была моделью. Она стала лицом известных глянцев, снималась в рекламных роликах. Также она брала участвовала в конкурсах красоты.

Напомним, ведущая «Танців з зірками» в халатике козырнула отдыхом в Швейцарии.

Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» сразила фигурой в леопардовом боди.

Также Politeka писала, что новую ведущую "Танців з зірками" подняли на смех во время эфира.