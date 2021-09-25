Новая ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук показала, как проводит выходные дни

Как пишет Politeka.net, Иванна Онуфрийчук стала ведущей одного из популярнейших украинских шоу вместо Тины Кароль. Девушка уже была приглашенной ведущей в «Танцах», встречая участников шоу на балконе. Теперь красотка является полноценной партнершей бессменного Юрия Горбунова.

Как известно, Иванна Онуфрийчук родом из Винницкой области. Она начинала свою карьеру как модель, участвуя во многочисленных конкурсах красоты и завоевывая титулы. Позже девушка долго училась на телеведущую и вела несколько программ на украинском телевидении.

Известно, что 35-летняя красотка замужем за казахским бизнесменом, который живет в Швейцарии. В свободное от съемок время Иванна летает к мужу на отдых. На свежем видео в Инстаграм, она показала, как наслаждается жизнью за границей.

«Желаю всем чудесных выходных!», - подписала видео телеведущая.

В комментариях ей оставили массу приятных пожеланий.

«Райское наслаждение», «Хорошего отдыха», «Ты очень красивая», - пишут люди.

Напомним, что Иванна Онуфрийчук показала богатого мужа: "Такой состоятельный мужчина".

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